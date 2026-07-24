鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合太平洋(UNP-US)EPS預估上修至13元，預估目標價為334.00元
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根據FactSet最新調查，共24位分析師，對聯合太平洋(UNP-US)做出2026年EPS預估：中位數由12.71元上修至13元，其中最高估值13.35元，最低估值12.49元，預估目標價為334.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|13.35(13.35)
|14.75
|16.55
|19.3
|最低值
|12.49(12.49)
|13.09
|13.83
|17.53
|平均值
|12.98(12.77)
|14.09
|15.63
|18.2
|中位數
|13(12.71)
|14.17
|15.75
|17.73
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|271.92億
|287.17億
|441.55億
|481.09億
|最低值
|259.62億
|270.42億
|282.57億
|297.22億
|平均值
|266.81億
|278.51億
|303.89億
|348.62億
|中位數
|267.23億
|276.92億
|292.50億
|308.08億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|9.95
|11.21
|10.45
|11.09
|11.98
|營業收入
|218.04億
|248.75億
|241.19億
|242.50億
|245.10億
詳細資訊請看美股內頁：
聯合太平洋(UNP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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