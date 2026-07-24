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鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合太平洋(UNP-US)EPS預估上修至13元，預估目標價為334.00元

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根據FactSet最新調查，共24位分析師，對聯合太平洋(UNP-US)做出2026年EPS預估：中位數由12.71元上修至13元，其中最高估值13.35元，最低估值12.49元，預估目標價為334.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值13.35(13.35)14.7516.5519.3
最低值12.49(12.49)13.0913.8317.53
平均值12.98(12.77)14.0915.6318.2
中位數13(12.71)14.1715.7517.73

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值271.92億287.17億441.55億481.09億
最低值259.62億270.42億282.57億297.22億
平均值266.81億278.51億303.89億348.62億
中位數267.23億276.92億292.50億308.08億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS9.9511.2110.4511.0911.98
營業收入218.04億248.75億241.19億242.50億245.10億

詳細資訊請看美股內頁：
聯合太平洋(UNP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSUNP

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