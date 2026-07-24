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正瀚說明，由於出貨多以美元計價，匯率換算使得獲利年增幅度高於營收，且因產品組合持續優化，帶動毛利率年增 2.11 個百分點，同步推升營益率表現。此外，由於去年同期因認列匯兌損失，基期較低，第二季稅後純益較去年同期大幅成長近 3 倍。

展望後市，正瀚表示，持續進行全球布局，開發生物刺激素 (Biostimulant) 與植物生長調節劑 (PGR) 兩大領域的高附加價值產品，淡旺季差距顯著縮小，下半年可望維持成長。另外，新產品內穩系統素即提供農業生產因應極端氣候的解方，已進入北美、東南亞、日本市場，銷售量也逐步提升。