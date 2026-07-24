鉅亨網記者劉玟妤 台北
農業生技廠正瀚 (6534-TW) 今 (24) 日公告第二季財報，第二季稅後純益 1.51 億元，年增近 3 倍，每股純益 1.49 元，累計今年上半年稅後純益 5.78 億元，每股純益 5.65 元，創近 3 年同期新高。正瀚指出，受惠高附加價值產品效益發酵，預期下半年將維持成長。
正瀚第二季營收 4.59 億元，季減 47.24%，年增 9.29%；毛利率 84.97%，季減 1.12 個百分點，年增 2.11 個百分點；營益率 37.25%，季減 22.29 個百分點，年增 3.92 個百分點；稅後純益 1.51 億元，季減 64.64%，年增 2.97 倍，每股純益 1.49 元。
正瀚說明，由於出貨多以美元計價，匯率換算使得獲利年增幅度高於營收，且因產品組合持續優化，帶動毛利率年增 2.11 個百分點，同步推升營益率表現。此外，由於去年同期因認列匯兌損失，基期較低，第二季稅後純益較去年同期大幅成長近 3 倍。
正瀚累計今年上半年營收 13.29 億元，年增 4.32%；毛利率 85.7%，年增 0.22 個百分點；營益率 51.84%，年增 2.39 個百分點；稅後純益 5.78 億元，年增 32.3%，每股純益 5.65 元。正瀚指出，受惠北美需求旺盛，帶動今年上半年財務表現。
展望後市，正瀚表示，持續進行全球布局，開發生物刺激素 (Biostimulant) 與植物生長調節劑 (PGR) 兩大領域的高附加價值產品，淡旺季差距顯著縮小，下半年可望維持成長。另外，新產品內穩系統素即提供農業生產因應極端氣候的解方，已進入北美、東南亞、日本市場，銷售量也逐步提升。
正瀚董事會也同步通過今年上半年盈餘分配案，決議配發每股 1 元現金股利。
下一篇