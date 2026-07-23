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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mobileye Global Inc - Class A(MBLY-US)EPS預估上修至0.28元，預估目標價為10.90元

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根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Mobileye Global Inc - Class A(MBLY-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.27元上修至0.28元，其中最高估值0.5元，最低估值0.22元，預估目標價為10.90元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.5(0.39)0.60.951.5
最低值0.22(0.22)0.160.350.78
平均值0.3(0.28)0.350.61.08
中位數0.28(0.27)0.350.591.03

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值20.17億23.62億32.53億46.30億
最低值19.68億20.84億23.36億34.17億
平均值19.86億22.07億27.57億37.96億
中位數19.85億22.06億27.70億35.69億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.09-0.10-0.03-3.82-0.48
營業收入13.86億18.69億20.79億16.54億18.94億

詳細資訊請看美股內頁：
Mobileye Global Inc - Class A(MBLY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMBLY

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