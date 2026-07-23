鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mobileye Global Inc - Class A(MBLY-US)EPS預估上修至0.28元，預估目標價為10.90元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Mobileye Global Inc - Class A(MBLY-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.27元上修至0.28元，其中最高估值0.5元，最低估值0.22元，預估目標價為10.90元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.5(0.39)
|0.6
|0.95
|1.5
|最低值
|0.22(0.22)
|0.16
|0.35
|0.78
|平均值
|0.3(0.28)
|0.35
|0.6
|1.08
|中位數
|0.28(0.27)
|0.35
|0.59
|1.03
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|20.17億
|23.62億
|32.53億
|46.30億
|最低值
|19.68億
|20.84億
|23.36億
|34.17億
|平均值
|19.86億
|22.07億
|27.57億
|37.96億
|中位數
|19.85億
|22.06億
|27.70億
|35.69億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.09
|-0.10
|-0.03
|-3.82
|-0.48
|營業收入
|13.86億
|18.69億
|20.79億
|16.54億
|18.94億
詳細資訊請看美股內頁：
Mobileye Global Inc - Class A(MBLY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mobileye Global Inc - Class AMBLY-US的目標價調降至10.4元，幅度約3.7%
- Uber與Lucid、Nuro聯手Robotaxi 自駕車大戰持續升溫
- Mobileye將自營Robotaxi服務 2027年美國上路、五年擴張至1.7萬輛
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)EPS預估上修至42.63元，預估目標價為330.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇