鉅亨速報 - Factset 最新調查：Vicor Corp.(VICR-US)EPS預估上修至3.45元，預估目標價為387.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Vicor Corp.(VICR-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.28元上修至3.45元，其中最高估值3.75元，最低估值3元，預估目標價為387.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.75(3.75)
|7.2
|8.25
|最低值
|3(2.96)
|5.27
|7.16
|平均值
|3.44(3.29)
|5.95
|7.92
|中位數
|3.45(3.28)
|5.79
|8.13
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.08億
|10.15億
|13.03億
|最低值
|5.99億
|8.30億
|10.50億
|平均值
|6.03億
|9.39億
|11.47億
|中位數
|6.03億
|9.32億
|11.17億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.30
|0.58
|1.21
|0.14
|2.63
|營業收入
|3.59億
|3.99億
|4.05億
|3.59億
|4.08億
詳細資訊請看美股內頁：
Vicor Corp.(VICR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：如瑞迪博士 ADR(RDY-US)EPS預估下修至0.45元，預估目標價為12.79元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Equinox Gold CorpEQX-US的目標價調降至16.36元，幅度約3.38%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：泛美銀礦PAAS-US的目標價調降至65元，幅度約4.12%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：赫克拉礦業HL-US的目標價調降至21元，幅度約12.5%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇