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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Vicor Corp.(VICR-US)EPS預估上修至3.45元，預估目標價為387.50元

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根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Vicor Corp.(VICR-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.28元上修至3.45元，其中最高估值3.75元，最低估值3元，預估目標價為387.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值3.75(3.75)7.28.25
最低值3(2.96)5.277.16
平均值3.44(3.29)5.957.92
中位數3.45(3.28)5.798.13

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值6.08億10.15億13.03億
最低值5.99億8.30億10.50億
平均值6.03億9.39億11.47億
中位數6.03億9.32億11.17億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.300.581.210.142.63
營業收入3.59億3.99億4.05億3.59億4.08億

詳細資訊請看美股內頁：
Vicor Corp.(VICR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSVICR

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