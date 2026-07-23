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鉅亨速報 - Factset 最新調查：赫克拉礦業(HL-US)EPS預估下修至0.77元，預估目標價為21.00元

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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對赫克拉礦業(HL-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.81元下修至0.77元，其中最高估值1.04元，最低估值0.47元，預估目標價為21.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.04(1.04)2.131.340.6
最低值0.47(0.47)0.710.820.6
平均值0.79(0.81)1.170.980.6
中位數0.77(0.81)1.010.880.6

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值16.17億17.78億17.02億
最低值13.65億12.41億12.03億
平均值14.71億15.11億15.03億
中位數14.60億14.08億15.53億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.06-0.07-0.140.060.49
營業收入8.08億7.13億7.20億9.30億14.23億

詳細資訊請看美股內頁：
赫克拉礦業(HL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSHL

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