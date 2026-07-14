鉅亨速報 - Factset 最新調查：赫克拉礦業(HL-US)EPS預估下修至0.82元，預估目標價為24.00元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對赫克拉礦業(HL-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.86元下修至0.82元，其中最高估值1.06元，最低估值0.47元，預估目標價為24.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.06(1.06)
|1.98
|1.34
|0.6
|最低值
|0.47(0.42)
|0.89
|0.82
|0.6
|平均值
|0.82(0.83)
|1.18
|1.01
|0.6
|中位數
|0.82(0.86)
|1.02
|0.94
|0.6
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|16.17億
|17.78億
|17.02億
|最低值
|13.65億
|12.41億
|12.03億
|平均值
|14.94億
|15.67億
|15.03億
|中位數
|14.83億
|16.77億
|15.53億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.06
|-0.07
|-0.14
|0.06
|0.49
|營業收入
|8.08億
|7.13億
|7.20億
|9.30億
|14.23億
詳細資訊請看美股內頁：
赫克拉礦業(HL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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