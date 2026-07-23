鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-07-24 00:20

中央銀行今 (23) 日公布 6 月國內金融情況，一向被視為「散戶風向球」的證券劃撥存款餘額較上月減少 802 億元，至 4 兆 4237 億元，終結連 2 月上升，但仍創單月次高，僅次上月，央行表示，「台灣人儲蓄是蠻多的」，不過如同央行總裁楊金龍事前表態，會注意大規模資金流向股市的狀況。

央行統計，6 月證券劃撥餘額 4 兆 4237 億元，儘管較上月減少，但近 3 個月來均處在 4 兆元以上的規模，同時，6 月底融資餘額 8035 億元，創下新高紀錄，更較去年同期大增 1.6 倍，顯示股市處在高度熱絡態勢。

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央行也說明，證券劃撥存款和市場的成交金額較有關係，接下來的數字可以用成交量去推。

據央行公布數據，6 月自然人占台股的成交比重為 51.5%，而外資則是 37%，交投占比差異不大。

另一方面，外國人新台幣存款餘額 6 月底達 2853 億元，也創 2023 年 2 月以來新高。

而 6 月外匯存款餘額創歷史新高，來到 9 兆 5010 億元，主要是因出口相當暢旺所致，「通常企業也是進進出出、暫時停泊」。