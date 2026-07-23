鉅亨速報 - Factset 最新調查：Hims & Hers Health Inc - Class A(HIMS-US)EPS預估下修至-0.12元，預估目標價為28.00元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Hims & Hers Health Inc - Class A(HIMS-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.11元下修至-0.12元，其中最高估值0.45元，最低估值-0.48元，預估目標價為28.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.45(0.45)
|1.26
|0.93
|1.19
|最低值
|-0.48(-0.48)
|0.07
|0.56
|1.07
|平均值
|-0.13(-0.12)
|0.47
|0.78
|1.11
|中位數
|-0.12(-0.11)
|0.48
|0.8
|1.08
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|31.52億
|44.62億
|53.52億
|62.60億
|最低值
|27.59億
|30.42億
|33.36億
|36.62億
|平均值
|29.17億
|34.85億
|39.45億
|46.88億
|中位數
|29.00億
|33.90億
|38.03億
|41.42億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.58
|-0.32
|-0.11
|0.53
|0.51
|營業收入
|2.72億
|5.27億
|8.72億
|14.77億
|23.48億
詳細資訊請看美股內頁：
Hims & Hers Health Inc - Class A(HIMS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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