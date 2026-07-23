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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Hims & Hers Health Inc - Class A(HIMS-US)EPS預估下修至-0.12元，預估目標價為28.00元

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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Hims & Hers Health Inc - Class A(HIMS-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.11元下修至-0.12元，其中最高估值0.45元，最低估值-0.48元，預估目標價為28.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.45(0.45)1.260.931.19
最低值-0.48(-0.48)0.070.561.07
平均值-0.13(-0.12)0.470.781.11
中位數-0.12(-0.11)0.480.81.08

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值31.52億44.62億53.52億62.60億
最低值27.59億30.42億33.36億36.62億
平均值29.17億34.85億39.45億46.88億
中位數29.00億33.90億38.03億41.42億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.58-0.32-0.110.530.51
營業收入2.72億5.27億8.72億14.77億23.48億

詳細資訊請看美股內頁：
Hims & Hers Health Inc - Class A(HIMS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSHIMS

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Hims & Hers Health Inc - Class A31.68-3.21%

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