鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-23 16:59

這項乳牛專屬益生菌技術，以乳牛瘤胃來源菌株為核心，透過多質體分析與動物模型驗證，篩選出具宿主專一性與高定殖能力的功能性菌株，經南北兩大牧場長達 300 天的嚴格田間試驗證實，能顯著防治乳牛乳房炎、提升乳產量並優化乳品質。這項兼具「綠色永續」與「高經濟價值」的創新研發成果，已榮獲 「2025 國家新創獎」 肯定，為台灣機能性飼料與動物保健市場注入強勁競爭力。

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台大動科系陳明汝教授指出，傳統畜牧益生菌產品多強調腸道保健且非牛隻原生，面對不同動物的生理條件與微生物菌相差異，實際應用效果往往受限。研究團隊的核心優勢，在於直接從乳牛瘤胃中篩選具功能性的菌株，使其更能適應乳牛體內環境，並發揮穩定作用。經研究團隊透過多質體分析與動物模型嚴謹驗證，成功篩選並建立由 B. longum APL30、L. salivarius K108 與 S. cerevisiae T15 組成的「新型乳牛專屬益生菌配方」，為乳牛健康與生產性能優化提供革命性的新選項 。

為驗證該配方在實際牧場中的效益，研究團隊於台北與台南兩處牧場進行長期試驗，台北牧場以 18 頭泌乳牛連續餵飼 180 天，定期採集血液、糞便與瘤胃液樣本；台南牧場則納入 50 頭懷孕乳牛進行高達 240 天的長期追蹤，直至分娩後兩個月，同時探討母牛與仔牛使用益生菌之影響：包含皆未使用、母牛未用而仔牛使用與皆有使用對仔牛生長與健康的影響。整個試驗過程皆詳細記錄每個月的疾病用藥、乳量與乳品質報告。

綜合兩個牧場長期試驗結果顯示，益生菌組牛隻在健康與生產兩大面向都有明顯改善。益生菌組牛隻其疾病與乳房炎發生率顯著低於對照組，尤以初產牛族群中最為突出。由於乳房炎是酪農主要的經濟損失來源，這項突破將直接降低牧場的治療成本與淘汰風險，實質提升經營效益 。

在乳品質方面，益生菌組牛隻的牛乳體細胞數（SCC）亦顯著降低，顯示乳房健康狀況更穩定。同時，牛隻在泌乳初期的體態評分在補充益生菌後獲得提升，分娩後持續餵飼更可進一步拉高總乳量，並顯著增加乳蛋白率與酪蛋白率，充分反映出該配方對於提升乳品價值與牧場收益的顯著貢獻。

研究團隊進一步透過瘤胃發酵與菌相分析，探討本益生菌可能的作用途徑。結果證實，補充該益生菌配方能顯著提升乳牛瘤胃內的微生物多樣性，並增加健康泌乳牛生物指標菌種 Ruminococcus 與 Bifidobacterium 的相對豐度；此外，團隊也發現與微生物體蛋白合成呈正相關的益菌含量大幅攀升。透過功能預測分析顯示，益生菌組牛隻在胺基酸與碳水化合物的代謝路徑上有顯著增加，代表該配方能藉由影響瘤胃微生物群與其代謝活動，優化飼料消化吸收並提升營養轉換效率，讓乳牛達到精準飼養的最高效益。

生合生物科技執行長楊三連表示，很榮幸能參與陳明汝教授領導的研究團隊的研發過程，這項研發成果展現產學合作的最佳成績，乳牛專屬益生菌可提升飼料效率，幫助乳房炎防治、乳量提升與乳品質優化，具有有高度商業價值與市場擴張潛力，成為畜牧業健康管理的重要工具之一，協助牧場建立更低風險、更高效率的生產模式，並為臺灣機能性飼料與動物保健市場開創新的成長動能。