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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Stifel Financial Corp.(SF-US)EPS預估上修至6.35元，預估目標價為86.00元

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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Stifel Financial Corp.(SF-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.19元上修至6.35元，其中最高估值6.59元，最低估值6.12元，預估目標價為86.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值6.59(6.56)7.657.957.97
最低值6.12(6.12)6.647.47.97
平均值6.35(6.29)7.267.767.97
中位數6.35(6.19)7.317.937.97

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值61.45億67.96億73.25億77.86億
最低值58.73億63.23億69.84億77.86億
平均值60.29億65.93億71.57億77.86億
中位數60.37億65.54億71.61億77.86億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.443.552.854.173.91
營業收入47.89億45.81億51.59億59.48億63.48億

詳細資訊請看美股內頁：
Stifel Financial Corp.(SF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSF

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