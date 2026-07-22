鉅亨速報 - Factset 最新調查：Stifel Financial Corp.(SF-US)EPS預估上修至6.35元，預估目標價為86.00元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Stifel Financial Corp.(SF-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.19元上修至6.35元，其中最高估值6.59元，最低估值6.12元，預估目標價為86.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|6.59(6.56)
|7.65
|7.95
|7.97
|最低值
|6.12(6.12)
|6.64
|7.4
|7.97
|平均值
|6.35(6.29)
|7.26
|7.76
|7.97
|中位數
|6.35(6.19)
|7.31
|7.93
|7.97
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|61.45億
|67.96億
|73.25億
|77.86億
|最低值
|58.73億
|63.23億
|69.84億
|77.86億
|平均值
|60.29億
|65.93億
|71.57億
|77.86億
|中位數
|60.37億
|65.54億
|71.61億
|77.86億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.44
|3.55
|2.85
|4.17
|3.91
|營業收入
|47.89億
|45.81億
|51.59億
|59.48億
|63.48億
詳細資訊請看美股內頁：
Stifel Financial Corp.(SF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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