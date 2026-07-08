鉅亨速報 - Factset 最新調查：JBS N.V. Class A(JBS-US)EPS預估下修至1.3元，預估目標價為19.31元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對JBS N.V. Class A(JBS-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.37元下修至1.3元，其中最高估值1.68元，最低估值1.17元，預估目標價為19.31元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.68(1.7)
|2.46
|2.56
|最低值
|1.17(1.17)
|1.07
|1.45
|平均值
|1.37(1.41)
|1.58
|2.04
|中位數
|1.3(1.37)
|1.48
|2.1
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|958.25億
|1,008.24億
|1,061.16億
|最低值
|890.53億
|874.24億
|866.01億
|平均值
|927.11億
|949.04億
|968.28億
|中位數
|927.94億
|951.31億
|974.29億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|--
|--
|0.91
|1.90
|營業收入
|0.00
|0.00
|0.00
|860.22億
詳細資訊請看美股內頁：
JBS N.V. Class A(JBS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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