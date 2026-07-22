鉅亨速報 - Factset 最新調查：HF Sinclair Corp.(DINO-US)EPS預估上修至11.36元，預估目標價為83.00元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對HF Sinclair Corp.(DINO-US)做出2026年EPS預估：中位數由11.05元上修至11.36元，其中最高估值14.33元，最低估值5.12元，預估目標價為83.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|14.33(13.37)
|10.01
|9.81
|5.53
|最低值
|5.12(5.12)
|4.92
|3.09
|3.99
|平均值
|10.98(10.59)
|8.1
|6.15
|4.76
|中位數
|11.36(11.05)
|8.47
|6.4
|4.76
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|374.39億
|333.73億
|339.10億
|270.72億
|最低值
|244.44億
|229.88億
|264.70億
|270.72億
|平均值
|324.57億
|298.61億
|288.60億
|270.72億
|中位數
|333.41億
|300.87億
|284.87億
|270.72億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.39
|14.28
|8.29
|0.91
|3.08
|營業收入
|184.08億
|382.10億
|319.68億
|285.85億
|268.69億
詳細資訊請看美股內頁：
HF Sinclair Corp.(DINO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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