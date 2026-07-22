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鉅亨速報 - Factset 最新調查：HF Sinclair Corp.(DINO-US)EPS預估上修至11.36元，預估目標價為83.00元

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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對HF Sinclair Corp.(DINO-US)做出2026年EPS預估：中位數由11.05元上修至11.36元，其中最高估值14.33元，最低估值5.12元，預估目標價為83.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值14.33(13.37)10.019.815.53
最低值5.12(5.12)4.923.093.99
平均值10.98(10.59)8.16.154.76
中位數11.36(11.05)8.476.44.76

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值374.39億333.73億339.10億270.72億
最低值244.44億229.88億264.70億270.72億
平均值324.57億298.61億288.60億270.72億
中位數333.41億300.87億284.87億270.72億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.3914.288.290.913.08
營業收入184.08億382.10億319.68億285.85億268.69億

詳細資訊請看美股內頁：
HF Sinclair Corp.(DINO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSDINO

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