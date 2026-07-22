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鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮航(2618-TW)EPS預估上修至4.25元，預估目標價為45元

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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對長榮航(2618-TW)做出2026年EPS預估：中位數由4.01元上修至4.25元，其中最高估值4.82元，最低估值2.84元，預估目標價為45元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值4.82(4.75)5.425.8
最低值2.84(1.96)3.115.09
平均值4.1(3.86)4.435.45
中位數4.25(4.01)4.535.45

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值256,663,000259,983,000268,611,520
最低值241,453,000224,496,000253,214,860
平均值248,978,550242,726,810260,913,190
中位數248,254,500240,497,820260,913,190

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS26,146,43729,007,42221,594,4257,091,299
營業收入
(單位：新台幣千元)		220,333,377221,009,028200,356,523138,068,607

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2618/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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