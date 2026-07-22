鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮航(2618-TW)EPS預估上修至4.25元，預估目標價為45元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對長榮航(2618-TW)做出2026年EPS預估：中位數由4.01元上修至4.25元，其中最高估值4.82元，最低估值2.84元，預估目標價為45元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|4.82(4.75)
|5.42
|5.8
|最低值
|2.84(1.96)
|3.11
|5.09
|平均值
|4.1(3.86)
|4.43
|5.45
|中位數
|4.25(4.01)
|4.53
|5.45
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|256,663,000
|259,983,000
|268,611,520
|最低值
|241,453,000
|224,496,000
|253,214,860
|平均值
|248,978,550
|242,726,810
|260,913,190
|中位數
|248,254,500
|240,497,820
|260,913,190
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|26,146,437
|29,007,422
|21,594,425
|7,091,299
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|220,333,377
|221,009,028
|200,356,523
|138,068,607
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2618/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇