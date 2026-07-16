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世紀鋼(9958-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.5元。
以今日(7月16日)收盤價118.50元計算，預估參考價為114.0元，息值合計為4.5元，股息殖利率3.8%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
世紀鋼(9958-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為有關各種鐵骨/不銹鋼桶/建築材料等加工製造買賣。及相關業務;按裝工程業務(營造業除外)/大樓鋼結構買賣。代理國內外有關廠商產品經銷/報價投標業務。近5日股價上漲0.42%，集中市場加權指數下跌0.22%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/23
|118.50
|4.5
|3.8%
|0.0
|2025/08/08
|193.0
|4.16201
|2.16%
|0.0
|2024/08/22
|209.0
|2.91195
|1.39%
|0.0
|2023/08/31
|157.5
|0.49425
|0.31%
|0.0
|2022/09/20
|80.8
|2.9891
|3.7%
|0.0
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