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鉅亨速報 - Factset 最新調查：望隼(4771-TW)EPS預估上修至16.67元，預估目標價為243元

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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對望隼(4771-TW)做出2026年EPS預估：中位數由16.58元上修至16.67元，其中最高估值17.77元，最低估值15.91元，預估目標價為243元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值17.77(17.77)22.0822.18
最低值15.91(15.91)19.4322.18
平均值16.76(16.78)20.2922.18
中位數16.67(16.58)19.6622.18

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值4,779,0005,442,0005,789,000
最低值4,352,0005,053,0005,789,000
平均值4,566,7105,240,0005,789,000
中位數4,569,0005,253,0005,789,000

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS740,775669,589562,282312,991
營業收入
(單位：新台幣千元)		3,487,4423,002,0072,572,2021,834,321

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4771/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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