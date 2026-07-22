鉅亨速報 - Factset 最新調查：望隼(4771-TW)EPS預估上修至16.67元，預估目標價為243元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對望隼(4771-TW)做出2026年EPS預估：中位數由16.58元上修至16.67元，其中最高估值17.77元，最低估值15.91元，預估目標價為243元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|17.77(17.77)
|22.08
|22.18
|最低值
|15.91(15.91)
|19.43
|22.18
|平均值
|16.76(16.78)
|20.29
|22.18
|中位數
|16.67(16.58)
|19.66
|22.18
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4,779,000
|5,442,000
|5,789,000
|最低值
|4,352,000
|5,053,000
|5,789,000
|平均值
|4,566,710
|5,240,000
|5,789,000
|中位數
|4,569,000
|5,253,000
|5,789,000
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|740,775
|669,589
|562,282
|312,991
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|3,487,442
|3,002,007
|2,572,202
|1,834,321
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4771/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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