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盤後速報 - 視陽(6782)次交易(22)日除息8.4元，參考價186.1元

鉅亨網新聞中心

視陽(6782-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利8.4元。

首日參考價為186.1元，相較今日收盤價194.50元，息值合計為8.4元，股息殖利率4.32%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/22 194.50 8.4 4.32% 0.0
2025/07/21 263.0 5.1 1.94% 0.0
2024/07/25 264.0 2.4 0.91% 0.0
2023/07/20 203.0 5.5 2.71% 0.0
2022/07/27 301.5 4.0 1.33% 0.0


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