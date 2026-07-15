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盤後速報 - 視陽(6782)下週(7月22日)除息8.4元，預估參考價192.6元

鉅亨網新聞中心

視陽(6782-TW)下週(7月22日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利8.4元。

以今日(7月15日)收盤價201.00元計算，預估參考價為192.6元，息值合計為8.4元，股息殖利率4.18%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月15日)收盤價做計算，僅提供參考）

視陽(6782-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為拋棄式隱形眼鏡製造及銷售。近5日股價下跌5.92%，集中市場加權指數下跌1.63%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/22 201.00 8.4 4.18% 0.0
2025/07/21 263.0 5.1 1.94% 0.0
2024/07/25 264.0 2.4 0.91% 0.0
2023/07/20 203.0 5.5 2.71% 0.0
2022/07/27 301.5 4.0 1.33% 0.0

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