盤後速報 - 視陽(6782)下週(7月22日)除息8.4元，預估參考價192.6元
鉅亨網新聞中心
視陽(6782-TW)下週(7月22日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利8.4元。
以今日(7月15日)收盤價201.00元計算，預估參考價為192.6元，息值合計為8.4元，股息殖利率4.18%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月15日)收盤價做計算，僅提供參考）
視陽(6782-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為拋棄式隱形眼鏡製造及銷售。近5日股價下跌5.92%，集中市場加權指數下跌1.63%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/22
|201.00
|8.4
|4.18%
|0.0
|2025/07/21
|263.0
|5.1
|1.94%
|0.0
|2024/07/25
|264.0
|2.4
|0.91%
|0.0
|2023/07/20
|203.0
|5.5
|2.71%
|0.0
|2022/07/27
|301.5
|4.0
|1.33%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：視陽(6782-TW)EPS預估上修至17.61元，預估目標價為243.5元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：視陽(6782-TW)EPS預估上修至17.35元，預估目標價為243.5元
- 盤中速報 - 視陽(6782)大漲7.02%，報213.5元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：視陽(6782-TW)EPS預估下修至17.04元，預估目標價為243.5元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇