盤後速報 - 茂迪(6244)次交易(22)日除息0.14元，參考價25.71元
鉅亨網新聞中心
茂迪(6244-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.14元。
首日參考價為25.71元，相較今日收盤價25.85元，息值合計為0.14元，股息殖利率0.54%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/22
|25.85
|0.14
|0.54%
|0.0
|2025/07/23
|18.25
|0.36
|1.97%
|0.0
|2024/07/16
|32.0
|0.32
|1.0%
|0.0
|2023/07/18
|33.05
|0.45
|1.36%
|0.0
|2022/07/28
|27.55
|0.2
|0.73%
|0.0
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