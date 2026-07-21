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盤後速報 - 茂迪(6244)次交易(22)日除息0.14元，參考價25.71元

鉅亨網新聞中心

茂迪(6244-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.14元。

首日參考價為25.71元，相較今日收盤價25.85元，息值合計為0.14元，股息殖利率0.54%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/22 25.85 0.14 0.54% 0.0
2025/07/23 18.25 0.36 1.97% 0.0
2024/07/16 32.0 0.32 1.0% 0.0
2023/07/18 33.05 0.45 1.36% 0.0
2022/07/28 27.55 0.2 0.73% 0.0


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