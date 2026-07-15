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茂迪(6244-TW)下週(7月22日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.14元。
以今日(7月15日)收盤價26.70元計算，預估參考價為26.56元，息值合計為0.14元，股息殖利率0.52%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月15日)收盤價做計算，僅提供參考）
茂迪(6244-TW)所屬產業為光電業，主要業務為太陽能電池、太陽能模組、太陽能電力轉換器之製造及銷售。太陽能發電系統之設計架設及銷售、太陽能電力之銷售。近5日股價上漲0.57%，櫃買市場加權指數下跌2.88%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/22
|26.70
|0.14
|0.52%
|0.0
|2025/07/23
|18.25
|0.36
|1.97%
|0.0
|2024/07/16
|32.0
|0.32
|1.0%
|0.0
|2023/07/18
|33.05
|0.45
|1.36%
|0.0
|2022/07/28
|27.55
|0.2
|0.73%
|0.0
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