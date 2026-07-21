盤後速報 - 華榮(1608)次交易(22)日除息2元，參考價29.8元
鉅亨網新聞中心
華榮(1608-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
首日參考價為29.8元，相較今日收盤價31.80元，息值合計為2.0元，股息殖利率6.29%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/22
|31.80
|2.0
|6.29%
|0.0
|2025/07/15
|26.85
|1.0
|3.72%
|0.0
|2024/07/10
|40.5
|1.0
|2.47%
|0.0
|2023/07/12
|22.9
|0.4
|1.75%
|0.0
|2022/07/07
|15.45
|1.5
|9.71%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤後速報 - 華榮(1608)下週(7月22日)除息2元，預估參考價31.55元
- 〈焦點股〉華新今年營收獲利可望優於去年 價量齊揚漲逾半根停板
- 〈台股盤後〉被動元件及金融救場 跌606點保住4萬5 周線連三紅漲338點
- 盤中速報 - 華榮(1608)大跌7.09%，報36.05元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇