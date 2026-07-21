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盤後速報 - 華榮(1608)次交易(22)日除息2元，參考價29.8元

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華榮(1608-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

首日參考價為29.8元，相較今日收盤價31.80元，息值合計為2.0元，股息殖利率6.29%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/22 31.80 2.0 6.29% 0.0
2025/07/15 26.85 1.0 3.72% 0.0
2024/07/10 40.5 1.0 2.47% 0.0
2023/07/12 22.9 0.4 1.75% 0.0
2022/07/07 15.45 1.5 9.71% 0.0


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