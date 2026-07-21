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鉅亨速報 - Factset 最新調查：鴻海(2317-TW)EPS預估上修至17.66元，預估目標價為317.5元

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根據FactSet最新調查，共22位分析師，對鴻海(2317-TW)做出2026年EPS預估：中位數由17.51元上修至17.66元，其中最高估值19.19元，最低估值16.38元，預估目標價為317.5元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值19.19(19.19)24.526.69
最低值16.38(16.38)19.7323.03
平均值17.72(17.69)21.5824.93
中位數17.66(17.51)21.425.1

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值11,099,298,13015,564,670,72018,055,832,200
最低值9,394,160,00011,098,817,43012,314,321,390
平均值10,338,152,82012,850,650,31015,719,964,550
中位數10,355,211,00012,551,249,31015,416,225,840

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS189,353,852152,705,066142,098,208141,482,714
營業收入
(單位：新台幣千元)		8,103,104,7636,859,615,4936,162,221,3596,626,996,750

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2317/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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