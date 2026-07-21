鉅亨速報 - Factset 最新調查：鴻海(2317-TW)EPS預估上修至17.66元，預估目標價為317.5元
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根據FactSet最新調查，共22位分析師，對鴻海(2317-TW)做出2026年EPS預估：中位數由17.51元上修至17.66元，其中最高估值19.19元，最低估值16.38元，預估目標價為317.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|19.19(19.19)
|24.5
|26.69
|最低值
|16.38(16.38)
|19.73
|23.03
|平均值
|17.72(17.69)
|21.58
|24.93
|中位數
|17.66(17.51)
|21.4
|25.1
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|11,099,298,130
|15,564,670,720
|18,055,832,200
|最低值
|9,394,160,000
|11,098,817,430
|12,314,321,390
|平均值
|10,338,152,820
|12,850,650,310
|15,719,964,550
|中位數
|10,355,211,000
|12,551,249,310
|15,416,225,840
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|189,353,852
|152,705,066
|142,098,208
|141,482,714
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|8,103,104,763
|6,859,615,493
|6,162,221,359
|6,626,996,750
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2317/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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