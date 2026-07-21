鉅亨研報 2026-07-21 11:17

大學開始打工很多人都會開始想買 ETF，但查資料才發現：證券戶一定要搭配同一家銀行？ 沒有薪轉戶可以開嗎？ 已經有 Richart、玉山銀行 還需要再開銀行帳戶？ 這篇文章會從第一次投資的大學生角度，一次整理最常見的開戶問題，也分享現在越來越多人使用的線上開戶方式。

【2026大學生開戶】證券戶一定要同一家金控銀行嗎？用現有銀行帳戶最快7.5 分鐘完成線上開戶！ (圖:shutterstock)

大學生開證券戶最常遇到的兩個問題

‌



問題一：證券戶一定要同一家銀行嗎？

這是最多人搜尋的問題。

申辦證券戶，很多人會擔心是不是還要另外開一家銀行，才能辦證券戶。

答案是不用。

以永豐金證券大戶投為例，有提供分戶帳 (資金管理帳戶) 服務，共有 26 間銀行戶頭可合作使用，

可以直接綁定原本的銀行帳戶，不一定需要重新開一個交割銀行。

也就是說，如果你已經有永豐銀行大戶、台新 Richart 等數位帳戶，或是傳統銀行的戶頭，都可以直接作為交割戶。

問題二：開證券戶一定要跑銀行嗎？

以前大多需要親自到銀行或證券分公司辦理，從填資料到完成審核，可能要花上好幾天。

永豐金分戶帳：綁定你既有的銀行戶頭交割

什麼是分戶帳？

可以把分戶帳理解成：

保留你原本的銀行帳戶，再把它連接到證券戶。

假設你現在有一個台新 Richart 帳戶，每個月打工薪水都進這個帳戶。

永豐金分戶帳就像是一個虛擬金庫，你不用真的開新銀行戶，只需要把你現有的銀行帳戶（如上述舉例的 Richart 帳戶）綁定給永豐金證券大戶投，就能直接進行股票交易、資金扣款和交割。

永豐金分戶帳支援 26 家銀行

根據永豐金證券資金管理帳戶官網說明可見，

目前可使用之銀行：台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、上海商銀、台北富邦、國泰世華、高雄銀行、兆豐銀行、王道銀行、台灣企銀、台中銀行、華泰商銀、新光銀行、陽信銀行、遠東商銀、元大銀行、永豐銀行、玉山銀行、凱基銀行、台新銀行、中國信託、將來銀行、樂天銀行。

只要你是使用上述的其中一家銀行，都能直接綁定，不用重複開戶。

大學生也能有線上開戶優惠?

永豐金證券大戶投最新的線上開戶優惠：

活動期間：2026/7/1~2026/12/31

活動資格：限新戶 (不含 98 戶)

開戶優惠：新開戶領 988 元好禮回饋

1. 200 元全家虛擬禮物卡 (限量 3000 名)；綁定資金管理帳戶加碼送 100 元家虛擬禮物卡 (限量)

2. 30 天豐學 PRIME 免費體驗 (價值 $688)

大學生線上開戶流程

Step 1 準備證件

身分證 第二證件：如健保卡／駕照／護照（三擇一） 銀行帳戶資訊：永豐銀行本人名下銀行帳號；或利用他行約定開立資金管理帳戶 聯絡方式：手機號碼與 Email

Step 2 身分驗證與填寫基本資料

Step 3 上傳證件：包含身分證正反面、第二證件

Step 4 綁定銀行帳戶

Step 5 完成開戶