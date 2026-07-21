【2026大學生開戶】證券戶一定要同一家金控銀行嗎？用現有銀行帳戶最快7.5 分鐘完成線上開戶！
鉅亨研報
大學開始打工很多人都會開始想買 ETF，但查資料才發現：證券戶一定要搭配同一家銀行？ 沒有薪轉戶可以開嗎？ 已經有 Richart、玉山銀行 還需要再開銀行帳戶？ 這篇文章會從第一次投資的大學生角度，一次整理最常見的開戶問題，也分享現在越來越多人使用的線上開戶方式。
大學生開證券戶最常遇到的兩個問題
問題一：證券戶一定要同一家銀行嗎？
這是最多人搜尋的問題。
申辦證券戶，很多人會擔心是不是還要另外開一家銀行，才能辦證券戶。
答案是不用。
可以直接綁定原本的銀行帳戶，不一定需要重新開一個交割銀行。
也就是說，如果你已經有永豐銀行大戶、台新 Richart 等數位帳戶，或是傳統銀行的戶頭，都可以直接作為交割戶。
■用分戶帳開證券戶好方便【立即開戶大戶投 APP】
問題二：開證券戶一定要跑銀行嗎？
以前大多需要親自到銀行或證券分公司辦理，從填資料到完成審核，可能要花上好幾天。
永豐金證券大戶投有提供線上開戶，只要準備身分證、第二證件、銀行帳戶和手機，在家就能完成申請，不用另外安排時間跑銀行。
永豐金分戶帳：綁定你既有的銀行戶頭交割
永豐金證券大戶投推出「資金管理帳戶（分戶帳）」工具，
什麼是分戶帳？
可以把分戶帳理解成：
保留你原本的銀行帳戶，再把它連接到證券戶。
假設你現在有一個台新 Richart 帳戶，每個月打工薪水都進這個帳戶。
永豐金分戶帳就像是一個虛擬金庫，你不用真的開新銀行戶，只需要把你現有的銀行帳戶（如上述舉例的 Richart 帳戶）綁定給永豐金證券大戶投，就能直接進行股票交易、資金扣款和交割。
永豐金分戶帳支援 26 家銀行
根據永豐金證券資金管理帳戶官網說明可見，
目前可使用之銀行：台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、上海商銀、台北富邦、國泰世華、高雄銀行、兆豐銀行、王道銀行、台灣企銀、台中銀行、華泰商銀、新光銀行、陽信銀行、遠東商銀、元大銀行、永豐銀行、玉山銀行、凱基銀行、台新銀行、中國信託、將來銀行、樂天銀行。
只要你是使用上述的其中一家銀行，都能直接綁定，不用重複開戶。
大學生也能有線上開戶優惠?
永豐金證券大戶投最新的線上開戶優惠：
活動期間：2026/7/1~2026/12/31
活動資格：限新戶 (不含 98 戶)
開戶優惠：新開戶領 988 元好禮回饋
1. 200 元全家虛擬禮物卡 (限量 3000 名)；綁定資金管理帳戶加碼送 100 元家虛擬禮物卡 (限量)
2. 30 天豐學 PRIME 免費體驗 (價值 $688)
大學生線上開戶流程
Step 1 準備證件
- 身分證
- 第二證件：如健保卡／駕照／護照（三擇一）
- 銀行帳戶資訊：永豐銀行本人名下銀行帳號；或利用他行約定開立資金管理帳戶
- 聯絡方式：手機號碼與 Email
Step 2 身分驗證與填寫基本資料
Step 3 上傳證件：包含身分證正反面、第二證件
Step 4 綁定銀行帳戶
Step 5 完成開戶
■新開戶拿優惠：200 元全家虛擬禮物；綁定資金管理帳戶（分戶帳）加碼送 100 元家虛擬禮物卡 (限量)【立即了解】
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇