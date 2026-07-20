鉅亨速報 - Factset 最新調查：布埃納文圖拉礦業公司(BVN-US)EPS預估上修至4.53元，預估目標價為37.25元
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根據FactSet最新調查，共5位分析師，對布埃納文圖拉礦業公司(BVN-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.45元上修至4.53元，其中最高估值5.3元，最低估值4.33元，預估目標價為37.25元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.3(5.3)
|4.76
|4.56
|最低值
|4.33(4.01)
|3.2
|3.58
|平均值
|4.68(4.57)
|4.06
|4.06
|中位數
|4.53(4.45)
|4.03
|4.05
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|30.98億
|24.78億
|24.30億
|最低值
|22.77億
|18.65億
|18.50億
|平均值
|24.96億
|22.58億
|22.41億
|中位數
|23.64億
|23.41億
|23.42億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-1.04
|2.37
|0.08
|1.59
|3.10
|營業收入
|9.51億
|8.12億
|8.20億
|11.54億
|17.43億
詳細資訊請看美股內頁：
布埃納文圖拉礦業公司(BVN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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