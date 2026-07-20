鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大帝國石油公司(IMO-US)EPS預估上修至9.46元，預估目標價為107.42元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對加拿大帝國石油公司(IMO-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.16元上修至9.46元，其中最高估值10.6元，最低估值7.6元，預估目標價為107.42元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值10.6(10.6)9.789.459.49
最低值7.6(7.6)5.765.387.98
平均值9.29(9.23)8.088.198.65
中位數9.46(9.16)8.258.268.48

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值548.10億567.90億570.48億344.05億
最低值279.80億244.16億247.60億344.05億
平均值426.90億420.99億392.26億344.05億
中位數447.70億426.92億372.77億344.05億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.788.816.296.594.64
營業收入283.79億439.63億357.86億356.39億323.21億

詳細資訊請看美股內頁：
加拿大帝國石油公司(IMO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSIMO

相關行情

台股首頁我要存股
加拿大帝國石油公司121.82-0.57%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty