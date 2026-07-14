鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大帝國石油公司(IMO-US)EPS預估下修至9.64元，預估目標價為106.79元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對加拿大帝國石油公司(IMO-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.85元下修至9.64元，其中最高估值10.6元，最低估值7.6元，預估目標價為106.79元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|10.6(10.82)
|9.56
|9.45
|9.49
|最低值
|7.6(7.6)
|5.76
|5.38
|7.61
|平均值
|9.44(9.57)
|7.97
|7.94
|8.36
|中位數
|9.64(9.85)
|8.15
|8.26
|7.98
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|548.10億
|567.90億
|570.48億
|344.05億
|最低值
|279.80億
|244.16億
|247.60億
|344.05億
|平均值
|430.33億
|423.45億
|391.81億
|344.05億
|中位數
|449.12億
|425.69億
|372.77億
|344.05億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.78
|8.81
|6.29
|6.59
|4.64
|營業收入
|283.79億
|439.63億
|357.86億
|356.39億
|323.21億
詳細資訊請看美股內頁：
加拿大帝國石油公司(IMO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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