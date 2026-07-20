鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國鋁業(AA-US)EPS預估下修至6.73元，預估目標價為71.00元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對美國鋁業(AA-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.9元下修至6.73元，其中最高估值7.25元，最低估值5.48元，預估目標價為71.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|7.25(8.15)
|9.22
|9.65
|8.15
|最低值
|5.48(5.48)
|3.93
|2.6
|8.15
|平均值
|6.53(6.78)
|6.34
|6.59
|8.15
|中位數
|6.73(6.9)
|6.43
|7.05
|8.15
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|152.31億
|172.63億
|165.04億
|155.65億
|最低值
|143.59億
|134.14億
|120.72億
|134.67億
|平均值
|147.68億
|152.91億
|147.01億
|147.82億
|中位數
|147.56億
|152.13億
|151.05億
|153.15億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.26
|-0.68
|-3.65
|0.26
|4.37
|營業收入
|124.37億
|127.62億
|107.06億
|121.84億
|131.89億
詳細資訊請看美股內頁：
美國鋁業(AA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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