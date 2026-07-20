鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國鋁業(AA-US)EPS預估下修至6.73元，預估目標價為71.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對美國鋁業(AA-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.9元下修至6.73元，其中最高估值7.25元，最低估值5.48元，預估目標價為71.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值7.25(8.15)9.229.658.15
最低值5.48(5.48)3.932.68.15
平均值6.53(6.78)6.346.598.15
中位數6.73(6.9)6.437.058.15

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值152.31億172.63億165.04億155.65億
最低值143.59億134.14億120.72億134.67億
平均值147.68億152.91億147.01億147.82億
中位數147.56億152.13億151.05億153.15億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.26-0.68-3.650.264.37
營業收入124.37億127.62億107.06億121.84億131.89億

詳細資訊請看美股內頁：
美國鋁業(AA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAA

相關行情

台股首頁我要存股
美國鋁業44.055+0.17%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty