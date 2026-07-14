盤後速報 - 新海(9926)下週(7月21日)除息2.1元，預估參考價47.9元
鉅亨網新聞中心
新海(9926-TW)下週(7月21日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.1元。
以今日(7月14日)收盤價50.00元計算，預估參考價為47.9元，息值合計為2.1元，股息殖利率4.2%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月14日)收盤價做計算，僅提供參考）
新海(9926-TW)所屬產業為油電燃氣業，主要業務為天然氣之供應、燃氣導管安裝工程，相關器材之製造及供應。度量衡器批發及零售，進口及買賣業務。廚房器具批發及零售業。電信事業。燃氣熱水器承裝業。近5日股價上漲0%，集中市場加權指數下跌2.53%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/21
|50.00
|2.1
|4.2%
|0.0
|2025/07/21
|52.2
|2.0
|3.83%
|0.0
|2024/07/15
|55.1
|2.0
|3.63%
|0.0
|2023/07/17
|55.3
|2.0
|3.62%
|0.0
|2022/07/26
|53.3
|2.0
|3.75%
|0.0
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