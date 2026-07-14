鉅亨速報

盤後速報 - 新海(9926)下週(7月21日)除息2.1元，預估參考價47.9元

鉅亨網新聞中心

新海(9926-TW)下週(7月21日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.1元。

以今日(7月14日)收盤價50.00元計算，預估參考價為47.9元，息值合計為2.1元，股息殖利率4.2%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月14日)收盤價做計算，僅提供參考）

新海(9926-TW)所屬產業為油電燃氣業，主要業務為天然氣之供應、燃氣導管安裝工程，相關器材之製造及供應。度量衡器批發及零售，進口及買賣業務。廚房器具批發及零售業。電信事業。燃氣熱水器承裝業。近5日股價上漲0%，集中市場加權指數下跌2.53%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/21 50.00 2.1 4.2% 0.0
2025/07/21 52.2 2.0 3.83% 0.0
2024/07/15 55.1 2.0 3.63% 0.0
2023/07/17 55.3 2.0 3.62% 0.0
2022/07/26 53.3 2.0 3.75% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數44737.95-1.42%
新海50+0.60%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty