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盤後速報 - 中宇(1535)次交易(21)日除息3元，參考價47.3元

鉅亨網新聞中心

中宇(1535-TW)次交易(21)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。

首日參考價為47.3元，相較今日收盤價50.30元，息值合計為3.0元，股息殖利率5.96%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/21 50.30 3.0 5.96% 0.0
2025/07/21 57.5 3.0 5.22% 0.0
2024/07/19 70.6 3.3 4.67% 0.0
2023/07/19 62.0 3.0 4.84% 0.0
2022/07/19 42.05 2.6 6.18% 0.0


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