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盤後速報 - 第一金金融債10+(00834B)次交易(21)日除息0.41元，參考價34.15元

鉅亨網新聞中心

第一金金融債10+(00834B-TW)次交易(21)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.41元。

首日參考價為34.15元，相較今日收盤價34.56元，息值合計為0.41元，股息殖利率1.17%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/21 34.56 0.406 1.17% 0.0
2026/04/22 34.61 0.372 1.07% 0.0
2026/01/22 35.1 0.386 1.1% 0.0
2025/10/23 35.0 0.381 1.09% 0.0
2025/07/21 31.64 0.372 1.18% 0.0


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