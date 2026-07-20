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盤中速報 - 油電燃氣類股表現疲軟，跌幅2.22%，總成交額61.50億

鉅亨網新聞中心

台股今日油電燃氣業類股表現疲軟，20日12:49相關指數下跌2.22%，總成交額61.50億元，大盤占比0.78%。

該產業上漲家數1、下跌家數5、平盤家數2。領跌個股台塑化(6505-TW)20日12:49股價下跌2元，報79.3元，跌幅2.46%。

油電燃氣近5日上漲30.3%，集中市場加權指數下跌5.92%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 油電燃氣 集中市場加權指數
近一週 +30.3% -5.92%
近一月 +40.21% -8.17%
近三月 +43.26% +15.94%
近六月 +60.86% +34.87%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數42449.7-0.52%
台塑化77.7-4.43%

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