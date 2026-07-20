盤中速報 - 油電燃氣類股表現疲軟，跌幅2.22%，總成交額61.50億
鉅亨網新聞中心
台股今日油電燃氣業類股表現疲軟，20日12:49相關指數下跌2.22%，總成交額61.50億元，大盤占比0.78%。
該產業上漲家數1、下跌家數5、平盤家數2。領跌個股台塑化(6505-TW)20日12:49股價下跌2元，報79.3元，跌幅2.46%。
油電燃氣近5日上漲30.3%，集中市場加權指數下跌5.92%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|油電燃氣
|集中市場加權指數
|近一週
|+30.3%
|-5.92%
|近一月
|+40.21%
|-8.17%
|近三月
|+43.26%
|+15.94%
|近六月
|+60.86%
|+34.87%
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