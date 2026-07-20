鉅亨速報 - Factset 最新調查：台化(1326-TW)EPS預估上修至3.2元，預估目標價為67.45元
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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對台化(1326-TW)做出2026年EPS預估：中位數由3.05元上修至3.2元，其中最高估值3.49元，最低估值2.14元，預估目標價為67.45元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|3.49(3.36)
|4.42
|7.89
|最低值
|2.14(2.14)
|1.33
|7.89
|平均值
|3(2.93)
|2.85
|7.89
|中位數
|3.2(3.05)
|2.43
|7.89
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|358,916,000
|381,663,000
|347,752,300
|最低值
|290,629,000
|271,508,000
|347,752,300
|平均值
|321,131,850
|323,239,210
|347,752,300
|中位數
|329,031,390
|323,223,000
|347,752,300
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|-5,797,137
|379,411
|8,548,518
|7,359,531
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|287,033,924
|348,607,574
|332,619,533
|379,896,563
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1326/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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