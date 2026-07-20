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鉅亨速報 - Factset 最新調查：台化(1326-TW)EPS預估上修至3.2元，預估目標價為67.45元

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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對台化(1326-TW)做出2026年EPS預估：中位數由3.05元上修至3.2元，其中最高估值3.49元，最低估值2.14元，預估目標價為67.45元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值3.49(3.36)4.427.89
最低值2.14(2.14)1.337.89
平均值3(2.93)2.857.89
中位數3.2(3.05)2.437.89

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值358,916,000381,663,000347,752,300
最低值290,629,000271,508,000347,752,300
平均值321,131,850323,239,210347,752,300
中位數329,031,390323,223,000347,752,300

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS-5,797,137379,4118,548,5187,359,531
營業收入
(單位：新台幣千元)		287,033,924348,607,574332,619,533379,896,563

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1326/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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