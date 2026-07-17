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鉅亨速報 - Factset 最新調查：研華(2395-TW)EPS預估上修至15.74元，預估目標價為530元

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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對研華(2395-TW)做出2026年EPS預估：中位數由15.61元上修至15.74元，其中最高估值18.85元，最低估值14.1元，預估目標價為530元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值18.85(18.85)24.1127.88
最低值14.1(13.61)15.7417.72
平均值16.09(15.91)18.7921.68
中位數15.74(15.61)17.9620.88

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值101,482,350122,793,640138,990,220
最低值80,296,48078,651,00099,208,110
平均值88,571,42099,477,100112,773,750
中位數86,796,00096,728,000108,314,760

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS10,592,5089,005,03710,837,53010,757,077
營業收入
(單位：新台幣千元)		70,882,36259,786,29364,567,69768,744,701

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2395/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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