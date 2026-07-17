鉅亨速報 - Factset 最新調查：研華(2395-TW)EPS預估上修至15.74元，預估目標價為530元
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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對研華(2395-TW)做出2026年EPS預估：中位數由15.61元上修至15.74元，其中最高估值18.85元，最低估值14.1元，預估目標價為530元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|18.85(18.85)
|24.11
|27.88
|最低值
|14.1(13.61)
|15.74
|17.72
|平均值
|16.09(15.91)
|18.79
|21.68
|中位數
|15.74(15.61)
|17.96
|20.88
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|101,482,350
|122,793,640
|138,990,220
|最低值
|80,296,480
|78,651,000
|99,208,110
|平均值
|88,571,420
|99,477,100
|112,773,750
|中位數
|86,796,000
|96,728,000
|108,314,760
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|10,592,508
|9,005,037
|10,837,530
|10,757,077
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|70,882,362
|59,786,293
|64,567,697
|68,744,701
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2395/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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