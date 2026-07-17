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新保(9925-TW)下週(7月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
以今日(7月17日)收盤價41.25元計算，預估參考價為39.25元，息值合計為2.0元，股息殖利率4.85%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月17日)收盤價做計算，僅提供參考）
新保(9925-TW)所屬產業為其他業，主要業務為防盜,防火,防災之安全維護。現金或其他貴重物品運送及人身之安全維護。門禁設備,數位影像監控之系統規劃,設計保養,修理按裝,及諮詢顧問。近5日股價上漲0.24%，集中市場加權指數上漲0.6%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/24
|41.25
|2.0
|4.85%
|0.0
|2025/07/24
|41.85
|2.0
|4.78%
|0.0
|2024/07/25
|42.5
|2.0
|4.71%
|0.0
|2023/07/26
|41.9
|2.0
|4.77%
|0.0
|2022/07/26
|40.6
|2.0
|4.93%
|0.0
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