台虹優化銷售結構奏功 自結5月淨利6945萬元年增8倍 EPS 0.26元
鉅亨網記者張欽發 台北
FCCL 廠台虹 (8039-TW) 今 (17) 日公布最新自結獲利資訊，2026 年 5 月營收爲 9.14 億元，年增 1%，而 5 月單稅後純益則高達 6945 萬元，年增 8.01 倍，每股純益達 0.26 元，主要因優化產品銷售結構奏功。
台虹 FCCL 產品在提供包括手機及消費電子的應用營收占比達 90%，但今年在面對包括 CCL、被動元件、記憶體等供應鏈零組件等缺貨等供應鏈不確定狀況，對全年的營運看法趨於保守，並努力改善產品銷售結構，可能全年營收維持在去年水準。
台虹 2025 年全年營收 106.09 億元，爲 7 年來新高，年增幅達 6.75%，毛利率 19.24%，年減 2.27 個百分點，稅後純益 5.35 億元，年減 9.72%，每股純益爲 2.07 元。
已完成在泰國投資設廠營運的台虹科技，目前除 FCCL 產品之外，在開發在新產品包括細線路材料、以 PTFE 填料型的高速銅箔基板及針對暫時性接著需求提供雷射接著材料進行開發，目前的開發及銷售進度仍符合預期，其中並以細線路高階軟板材料銷售最出色，而半導體材料並且進一步進入工程驗證新階段。
而完工且建置完備的台虹泰國廠去年占台虹營收不及 10%。公司指出，泰國廠的生產良率及效率已逐步達到應有的水準，將待時機向市場爭取商機。
2026 年 1-6 月營收 51.12 億元，年增 2.45%，台虹 2026 年第二季營收 26.96 億元，季增 11.62%，年減 2.4%。
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