盤中速報 - 聯發科(2454)大跌7.03%，報3440元
鉅亨網新聞中心
聯發科(2454-TW)17日10:28股價下跌260元，報3440.0元，跌幅7.03%，成交4,109張。
聯發科(2454-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為多媒體IC 、電腦週邊IC、高階消費性IC、其他特殊應用IC。
近5日股價下跌5.73%，集中市場加權指數上漲0.6%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2,915 張
- 外資買賣超：-3,174 張
- 投信買賣超：-494 張
- 自營商買賣超：+753 張
- 融資增減：-267 張
- 融券增減：+17 張
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