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盤中速報 - 聯發科(2454)大跌7.03%，報3440元

鉅亨網新聞中心

聯發科(2454-TW)17日10:28股價下跌260元，報3440.0元，跌幅7.03%，成交4,109張。

聯發科(2454-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為多媒體IC 、電腦週邊IC、高階消費性IC、其他特殊應用IC。

近5日股價下跌5.73%，集中市場加權指數上漲0.6%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-2,915 張
  • 外資買賣超：-3,174 張
  • 投信買賣超：-494 張
  • 自營商買賣超：+753 張
  • 融資增減：-267 張
  • 融券增減：+17 張

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