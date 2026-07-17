盤中速報 - 漢磊(3707)大跌7.02%，報70.2元
鉅亨網新聞中心
漢磊(3707-TW)17日10:13股價下跌5.3元，報70.2元，跌幅7.02%，成交4,420張。
漢磊(3707-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為功率半導體及類比積體電路的晶圓代工。
近5日股價下跌5.03%，櫃買市場加權指數下跌4.23%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3,540 張
- 外資買賣超：-3,555 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+15 張
- 融資增減：+80 張
- 融券增減：+339 張
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