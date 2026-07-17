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盤中速報 - 欣銓(3264)大跌8.21%，報218元

鉅亨網新聞中心

欣銓(3264-TW)17日09:06股價下跌19.5元，報218.0元，跌幅8.21%，成交1,153張。

欣銓(3264-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為記憶體IC之晶圓測試。數位訊號IC及混合訊號IC之晶圓及成品測試。晶圓型式之Burn in 之測試。

近5日股價上漲1.06%，櫃買市場加權指數下跌4.23%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1,416 張
  • 外資買賣超：+373 張
  • 投信買賣超：+1,389 張
  • 自營商買賣超：-346 張
  • 融資增減：-9 張
  • 融券增減：+22 張

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