盤中速報 - 欣銓(3264)大跌8.21%，報218元
鉅亨網新聞中心
欣銓(3264-TW)17日09:06股價下跌19.5元，報218.0元，跌幅8.21%，成交1,153張。
欣銓(3264-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為記憶體IC之晶圓測試。數位訊號IC及混合訊號IC之晶圓及成品測試。晶圓型式之Burn in 之測試。
近5日股價上漲1.06%，櫃買市場加權指數下跌4.23%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,416 張
- 外資買賣超：+373 張
- 投信買賣超：+1,389 張
- 自營商買賣超：-346 張
- 融資增減：-9 張
- 融券增減：+22 張
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