盤中速報 - 欣銓(3264)大跌7.33%，報208.5元
鉅亨網新聞中心
欣銓(3264-TW)14日10:34股價下跌16.5元，報208.5元，跌幅7.33%，成交3,347張。
欣銓(3264-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為記憶體IC之晶圓測試。數位訊號IC及混合訊號IC之晶圓及成品測試。晶圓型式之Burn in 之測試。
近5日股價下跌12.45%，櫃買市場加權指數下跌4.52%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2,144 張
- 外資買賣超：-802 張
- 投信買賣超：-969 張
- 自營商買賣超：-373 張
- 融資增減：-1,206 張
- 融券增減：-53 張
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