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盤中速報 - 欣銓(3264)大跌7.33%，報208.5元

鉅亨網新聞中心

欣銓(3264-TW)14日10:34股價下跌16.5元，報208.5元，跌幅7.33%，成交3,347張。

欣銓(3264-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為記憶體IC之晶圓測試。數位訊號IC及混合訊號IC之晶圓及成品測試。晶圓型式之Burn in 之測試。

近5日股價下跌12.45%，櫃買市場加權指數下跌4.52%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-2,144 張
  • 外資買賣超：-802 張
  • 投信買賣超：-969 張
  • 自營商買賣超：-373 張
  • 融資增減：-1,206 張
  • 融券增減：-53 張

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