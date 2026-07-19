至少125場集會！全美多地民眾上街抗議 反對AI資料中心無序擴張

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-19 11:00

針對 AI 產業背後龐大的基礎建設需求，美國多地民眾不滿情緒持續升溫。

(圖:shutterstock)

《路透社》報導，由民間組織「人類優先」(Humans First)帶頭、全美至少 125 個地點在當地時間週六 (18 日) 同步舉行抗議活動，反對 AI 資料中心「不受控的擴張」及其對民生權益的侵害。

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抗議焦點集中在資料中心建設引發的連鎖問題。儘管居民強烈反彈，部分地方官員仍與開發商簽訂保密協議，在缺乏公眾監督下為項目放行，導致社區電費飆漲、水資源遭挪用及環境污染惡化。

根據路透上月民調數據，僅 33% 受訪者認為「快速建設資料中心總體利大於弊」，僅 14% 支持在自家社區興建。

值得注意的是，反對 AI 資料中心擴張已成為少數能跨越美國意識形態分歧的共識議題。

「人類優先」共同創辦人 Amy Kremer 批評共和黨對科技巨頭「一路開綠燈」，但也明確表示不支持紐約州等民主黨執政地區採取的「全面暫停核准」等極端手段。

「人類優先」提出四項核心訴求：確保開發流程公開透明、保護地方資源與環境、讓社區共享高薪工會職位等發展紅利，並建立嚴格問責機制，防止開發商承諾跳票。