鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-17 06:24

Netflix(NFLX-US)周四 (16 日) 盤後公布 2026 會計年度第二季 (截至 6/30) 財報，營收與獲利大致符合分析師預期，華爾街正密切關注其廣告業務與用戶參與度指標。不過，投資人似乎再次對 Netflix 的獲利展望感到失望，導致股價盤後下跌超過 8%。

Netflix 第二季營收為 125.6 億美元，年增 13%，略低於分析師預期。營收成長主要來自會員人數增加、訂閱價格調高，以及廣告收入成長。

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今年稍早，Netflix 已調高所有串流方案的訂閱價格。公司周四表示，此次漲價帶來的結果，與過往調價經驗及原先預期一致。

第二季淨利為 34 億美元，相當於每股盈餘 80 美分。去年同期淨利為 31.3 億美元，每股盈餘 72 美分。

Q2 財報關鍵數據 v.s. LSEG 預估

營收：125.6 億美元 v.s. 125.9 億美元

調整後 EPS：80 美分 v.s. 79 美分

Netflix 預期第三季營收將成長 12%，並表示 2026 年展望與先前預測一致。公司將 2026 全年營收預測區間，從原先的 507 億至 517 億美元，縮小至 510 億至 514 億美元。

市場聚焦用戶參與度

在周四的財報電話會議上，分析師最關注問題之一就是用戶參與度。Netflix 表示，用戶對平台內容的參與度依然「健康」，其中直播活動是吸引會員的重要內容。今年上半年，會員觀看 Netflix 內容的總時數超過 970 億小時。

近期有報導指出，Netflix 影集在第一季播出後，第二季收視可能下滑，因此用戶參與度指標受到更多關注。

共同執行長 Greg Peters 在電話會議中表示，「首先我要說的是，觀看時數與營收、獲利之間並不存在線性關係，因為並不是所有觀看時數都具有相同價值。」

另一位共同執行長 Ted Sarandos 周四也表示，影集第二季相較第一季的觀看表現「沒有任何重大變化」，回應先前有關第二季收視下滑的報導。

Sarandos 指出，「實際上，我們今年第二季相較第一季的收視流失情況，較去年略有改善，因此發布策略不會改變。」

不過，Netflix 周四表示，未來將降低「What We Watched」報告的發布頻率。該報告主要用來呈現平台內容的觀看與參與狀況。

在周四發布涵蓋 2026 上半年觀看數據的報告後，Netflix 將從 2027 年起，改為每年第一季發布一次。

公司表示，將《What We Watched》報告與財報發布時間分開，目的是讓市場在財報季更聚焦於營收與營業利益等財務指標。

整體而言，Netflix 強調直播活動是今年表現最突出內容之一。過去五年會員註冊人數最高的 10 個單日中，有 6 天與直播活動有關。

但 Netflix 也指出，直播內容雖占整體內容支出 5% 以上，但觀看時數占比僅約 1%。

Netflix 直到 2023 年才開始進軍直播節目。在此之前，公司多年來主要依靠原創內容，以及取得授權的影集和電影推動成長。此後，Netflix 持續擴大體育賽事轉播權布局。

直播體育賽事通常能吸引最多廣告預算。隨著串流訂閱用戶成長放緩，廣告收入對 Netflix 營收成長的重要性也逐漸提高。

Netflix 周四表示，公司仍預期今年廣告收入將較去年大致翻倍，達到 30 億美元。

Netflix 也表示，目前正與美國廣告商進行預售談判，相關協商已進入「後期階段」，預計未來幾周完成廣告承諾。女子世界盃、更多 NFL 賽事、MLB 活動及 WWE 等直播體育內容，都為 Netflix 帶來相當穩健的廣告需求。

公司近年推出價格較低、含廣告的訂閱方案，作為新的營收來源。Peters 周四表示，公司經常評估訂價與方案選擇，並思考如何擴大產品組合。其中一種可能性是推出免費方案。Peters 表示，免費方案「在某些市場可能具合理性，但我們必須謹慎考量是否會侵蝕付費方案」。

他談到，「同樣值得注意的是，在任何可能推出免費方案的國家，必須先具備有效且具規模的廣告業務，這顯然是讓整體商業模式成立的重要條件。所以，免費方案仍是我們會持續評估的方向，但目前並沒有近期推出的計畫。」

這些調整，反映媒體產業競爭日益激烈。Netflix 在周四的股東信中指出，「娛樂產業仍充滿變化，競爭也相當激烈」。

去年底，Netflix 曾試圖收購華納兄弟探索 (Warner Bros. Discovery) 的電影與串流業務，但最終退出交易。這項收購提案一度引發市場大量猜測，外界開始關注 Netflix 是否有意收購其他資產。

Netflix 在財報中表示，公司策略並未改變，仍將「優先把資金再投入自身業務，包括自身成長及選擇性併購，同時維持健全的資產負債表與充裕流動性」。