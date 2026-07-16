鉅亨速報

盤後速報 - 台數科(6464)次交易(17)日除權息1.73元，參考價74.11元

鉅亨網新聞中心

台數科(6464-TW)次交易(17)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1.33元，股票股利0.4元，合計股利1.73元。

首日參考價為74.11元，相較今日收盤價78.40元，權息值合計為4.29元，股息殖利率1.7%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/17 78.40 1.33 1.7% 0.4
2025/11/17 0.0 0.0 0.0% 0.30144
2025/08/13 81.1 3.31584 4.09% 0.0
2024/07/25 85.1 4.36846 5.13% 0.0
2023/07/26 93.8 5.0 5.33% 0.0


文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
台數科78.4-0.38%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty