盤後速報 - 台數科(6464)次交易(17)日除權息1.73元，參考價74.11元
鉅亨網新聞中心
台數科(6464-TW)次交易(17)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1.33元，股票股利0.4元，合計股利1.73元。
首日參考價為74.11元，相較今日收盤價78.40元，權息值合計為4.29元，股息殖利率1.7%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/17
|78.40
|1.33
|1.7%
|0.4
|2025/11/17
|0.0
|0.0
|0.0%
|0.30144
|2025/08/13
|81.1
|3.31584
|4.09%
|0.0
|2024/07/25
|85.1
|4.36846
|5.13%
|0.0
|2023/07/26
|93.8
|5.0
|5.33%
|0.0
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