盤後速報 - 健喬(4114)次交易(17)日除權息1.65元，參考價30.01元
鉅亨網新聞中心
健喬(4114-TW)次交易(17)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.85元，股票股利0.8元，合計股利1.65元。
首日參考價為30.01元，相較今日收盤價33.25元，權息值合計為3.24元，股息殖利率2.55%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/17
|33.25
|0.8484
|2.55%
|0.7985
|2025/07/11
|36.8
|0.5991
|1.63%
|0.9985
|2024/08/09
|40.4
|0.6
|1.49%
|1.0
|2023/08/08
|44.45
|0.5574
|1.25%
|0.929
|2022/07/11
|32.1
|0.507
|1.58%
|1.0135
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