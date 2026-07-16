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盤後速報 - 健喬(4114)次交易(17)日除權息1.65元，參考價30.01元

鉅亨網新聞中心

健喬(4114-TW)次交易(17)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.85元，股票股利0.8元，合計股利1.65元。

首日參考價為30.01元，相較今日收盤價33.25元，權息值合計為3.24元，股息殖利率2.55%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/17 33.25 0.8484 2.55% 0.7985
2025/07/11 36.8 0.5991 1.63% 0.9985
2024/08/09 40.4 0.6 1.49% 1.0
2023/08/08 44.45 0.5574 1.25% 0.929
2022/07/11 32.1 0.507 1.58% 1.0135


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