盤後速報 - 網龍(3083)次交易(17)日除息0.33元，參考價26.37元
鉅亨網新聞中心
網龍(3083-TW)次交易(17)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.33元。
首日參考價為26.37元，相較今日收盤價26.70元，息值合計為0.33元，股息殖利率1.24%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/17
|26.70
|0.33
|1.24%
|0.0
|2013/09/17
|49.799999
|0.55
|1.1%
|0.0
|2012/09/17
|69.800003
|3.3
|4.73%
|0.0
|2011/09/15
|92.699997
|9.3546
|10.09%
|0.0
|2010/09/21
|246.0
|10.5989
|4.31%
|0.0
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