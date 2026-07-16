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盤後速報 - 網龍(3083)次交易(17)日除息0.33元，參考價26.37元

鉅亨網新聞中心

網龍(3083-TW)次交易(17)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.33元。

首日參考價為26.37元，相較今日收盤價26.70元，息值合計為0.33元，股息殖利率1.24%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/17 26.70 0.33 1.24% 0.0
2013/09/17 49.799999 0.55 1.1% 0.0
2012/09/17 69.800003 3.3 4.73% 0.0
2011/09/15 92.699997 9.3546 10.09% 0.0
2010/09/21 246.0 10.5989 4.31% 0.0


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