盤後速報 - 森鉅(8942)下週(7月23日)除息1元，預估參考價38.85元
鉅亨網新聞中心
森鉅(8942-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(7月16日)收盤價39.85元計算，預估參考價為38.85元，息值合計為1.0元，股息殖利率2.51%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
森鉅(8942-TW)所屬產業為其他業，主要業務為複合板材之製造買賣。塑膠板材.塑膠條。其他及塑膠膜之製造加工及進出口買賣業務。近5日股價下跌0.25%，櫃買市場加權指數下跌1.18%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/23
|39.85
|1.0
|2.51%
|0.0
|2025/07/10
|46.0
|1.5
|3.26%
|0.0
|2024/12/10
|57.4
|2.0
|3.48%
|0.0
|2024/06/28
|74.4
|2.1
|2.82%
|0.9
|2023/12/13
|74.9
|2.0
|2.67%
|0.0
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