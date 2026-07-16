鉅亨速報

盤後速報 - 森鉅(8942)下週(7月23日)除息1元，預估參考價38.85元

鉅亨網新聞中心

森鉅(8942-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(7月16日)收盤價39.85元計算，預估參考價為38.85元，息值合計為1.0元，股息殖利率2.51%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

森鉅(8942-TW)所屬產業為其他業，主要業務為複合板材之製造買賣。塑膠板材.塑膠條。其他及塑膠膜之製造加工及進出口買賣業務。近5日股價下跌0.25%，櫃買市場加權指數下跌1.18%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/23 39.85 1.0 2.51% 0.0
2025/07/10 46.0 1.5 3.26% 0.0
2024/12/10 57.4 2.0 3.48% 0.0
2024/06/28 74.4 2.1 2.82% 0.9
2023/12/13 74.9 2.0 2.67% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數45624.98-0.01%
森鉅39.85-0.99%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty