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盤後速報 - 頌勝科技(7768)下週(7月23日)除息3.5元，預估參考價318.0元

鉅亨網新聞中心

頌勝科技(7768-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。

以今日(7月16日)收盤價321.50元計算，預估參考價為318.0元，息值合計為3.5元，股息殖利率1.09%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

頌勝科技(7768-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為半導體研磨墊與耗材產品。醫療與運動產品。綠色環保黏著劑、PU彈性體等材料。近5日股價下跌3.2%，集中市場加權指數下跌0.22%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/23 321.50 3.50049 1.09% 0.0
2025/07/24 172.5 3.45 2.0% 0.0

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集中市場加權指數45624.98-0.01%
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