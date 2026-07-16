盤後速報 - 頌勝科技(7768)下週(7月23日)除息3.5元，預估參考價318.0元
鉅亨網新聞中心
頌勝科技(7768-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。
以今日(7月16日)收盤價321.50元計算，預估參考價為318.0元，息值合計為3.5元，股息殖利率1.09%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
頌勝科技(7768-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為半導體研磨墊與耗材產品。醫療與運動產品。綠色環保黏著劑、PU彈性體等材料。近5日股價下跌3.2%，集中市場加權指數下跌0.22%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/23
|321.50
|3.50049
|1.09%
|0.0
|2025/07/24
|172.5
|3.45
|2.0%
|0.0
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