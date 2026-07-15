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鉅亨速報 - Factset 最新調查：高盛集團(GS-US)EPS預估上修至62.22元，預估目標價為1,100.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共26位分析師，對高盛集團(GS-US)做出2026年EPS預估：中位數由60.44元上修至62.22元，其中最高估值75.5元，最低估值57.7元，預估目標價為1,100.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值75.5(64.38)87.59773.18
最低值57.7(57.45)62.2665.172.52
平均值64.79(60.43)69.1174.0172.85
中位數62.22(60.44)67.6873.2572.85

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值749.50億801.66億832.54億778.72億
最低值621.63億625.24億635.64億690.33億
平均值675.93億702.23億715.23億734.52億
中位數663.90億693.66億712.00億734.52億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS59.4530.0622.8740.5451.32
營業收入643.21億672.61億1,086.92億1,268.28億1,262.13億

詳細資訊請看美股內頁：
高盛集團(GS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSGS

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