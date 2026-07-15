鉅亨速報 - Factset 最新調查：高盛集團(GS-US)EPS預估上修至62.22元，預估目標價為1,100.00元
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根據FactSet最新調查，共26位分析師，對高盛集團(GS-US)做出2026年EPS預估：中位數由60.44元上修至62.22元，其中最高估值75.5元，最低估值57.7元，預估目標價為1,100.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|75.5(64.38)
|87.5
|97
|73.18
|最低值
|57.7(57.45)
|62.26
|65.1
|72.52
|平均值
|64.79(60.43)
|69.11
|74.01
|72.85
|中位數
|62.22(60.44)
|67.68
|73.25
|72.85
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|749.50億
|801.66億
|832.54億
|778.72億
|最低值
|621.63億
|625.24億
|635.64億
|690.33億
|平均值
|675.93億
|702.23億
|715.23億
|734.52億
|中位數
|663.90億
|693.66億
|712.00億
|734.52億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|59.45
|30.06
|22.87
|40.54
|51.32
|營業收入
|643.21億
|672.61億
|1,086.92億
|1,268.28億
|1,262.13億
詳細資訊請看美股內頁：
高盛集團(GS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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