鉅亨速報

盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大跌5.15%，報302.86美元

鉅亨網新聞中心

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間16日00:04股價下跌16.46美元，報302.86美元，跌幅5.15%，成交量330,060（股），盤中最高價327.50美元、最低價302.86美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+14.07%
  • 近 1 月：-1.41%
  • 近 3 月：+22.07%
  • 近 6 月：+57.92%
  • 今年以來：+102.28%

文章標籤

美股美股盤中盤中速報Onto Innovation Inc.

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5007536.51-0.09%
道瓊指數52495.63-0.02%
NASDAQ26054.32-0.20%
費城半導體12055.80-4.79%
Onto Innovation Inc.296.23-7.23%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty