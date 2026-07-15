盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大跌5.15%，報302.86美元
鉅亨網新聞中心
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間16日00:04股價下跌16.46美元，報302.86美元，跌幅5.15%，成交量330,060（股），盤中最高價327.50美元、最低價302.86美元。
美股指數盤中表現
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+14.07%
- 近 1 月：-1.41%
- 近 3 月：+22.07%
- 近 6 月：+57.92%
- 今年以來：+102.28%
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