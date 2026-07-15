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盤中速報 - Workday公司(WDAY-US)大漲5.11%，報146.95美元

鉅亨網新聞中心

Workday公司(WDAY-US)截至台北時間15日22:21股價上漲7.14美元，報146.95美元，漲幅5.11%，成交量588,395（股），盤中最高價147.00美元、最低價142.00美元。

美股指數盤中表現

Workday公司(WDAY-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-2.67%
  • 近 1 月：+6.89%
  • 近 3 月：+18.62%
  • 近 6 月：-27.93%
  • 今年以來：-34.91%

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美股美股盤中盤中速報Workday公司

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道瓊指數52465.69-0.08%
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費城半導體12040.25-4.91%
Workday公司142.7+2.07%

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