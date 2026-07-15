盤中速報 - Workday公司(WDAY-US)大漲5.11%，報146.95美元
鉅亨網新聞中心
Workday公司(WDAY-US)截至台北時間15日22:21股價上漲7.14美元，報146.95美元，漲幅5.11%，成交量588,395（股），盤中最高價147.00美元、最低價142.00美元。
美股指數盤中表現
Workday公司(WDAY-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.67%
- 近 1 月：+6.89%
- 近 3 月：+18.62%
- 近 6 月：-27.93%
- 今年以來：-34.91%
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