盤中速報 - 費城半導體大跌1.05%，報12529.48點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間15日10:13，費城半導體下跌132.45點（或1.05%），暫報12529.48點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+2.94%
- 近 1 月：-5.31%
- 近 3 月：+37.27%
- 近 6 月：+64.41%
- 今年以來：+78.76%
焦點個股
費城半導體成分股以美光科技(MU-US)領跌。美光科技(MU-US)下跌4.44%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌3.7%；連貫(COHR-US)下跌2.96%；泰瑞達(TER-US)下跌2.77%；科林研發(LRCX-US)下跌2.23%。
部分成分股表現相對穩健，凌雲邏輯(CRUS-US)上漲2.23%；安謀控股公司(ARM-US)上漲1.49%；博通(AVGO-US)上漲1.26%；艾司摩爾(ASML-US)上漲1.06%；思佳訊半導體(SWKS-US)上漲0.99%。
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