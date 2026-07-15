鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌1.05%，報12529.48點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間15日10:13，費城半導體下跌132.45點（或1.05%），暫報12529.48點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+2.94%
  • 近 1 月：-5.31%
  • 近 3 月：+37.27%
  • 近 6 月：+64.41%
  • 今年以來：+78.76%

焦點個股


費城半導體成分股以美光科技(MU-US)領跌。美光科技(MU-US)下跌4.44%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌3.7%；連貫(COHR-US)下跌2.96%；泰瑞達(TER-US)下跌2.77%；科林研發(LRCX-US)下跌2.23%。

部分成分股表現相對穩健，凌雲邏輯(CRUS-US)上漲2.23%；安謀控股公司(ARM-US)上漲1.49%；博通(AVGO-US)上漲1.26%；艾司摩爾(ASML-US)上漲1.06%；思佳訊半導體(SWKS-US)上漲0.99%。


文章標籤

美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體12040.65-4.91%
美光科技877.225-10.8%
邁威爾科技201.84-9.26%
連貫282.195-9.19%
泰瑞達326.265-7.63%
科林研發320.69-7.34%
凌雲邏輯137.0801-0.20%
安謀控股公司266.34-5.27%
博通387.48-0.42%
艾司摩爾1738.675-2.08%
思佳訊半導體55.89-1.22%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty