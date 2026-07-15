盤中速報 - Paypal控股(PYPL-US)大漲13.32%，報53.68美元
鉅亨網新聞中心
Paypal控股(PYPL-US)截至台北時間15日21:51股價上漲6.31美元，報53.68美元，漲幅13.32%，成交量32,755,166（股），盤中最高價55.00美元、最低價53.44美元。
美股指數盤中表現
Paypal控股(PYPL-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+3.77%
- 近 1 月：+14.06%
- 近 3 月：-1.25%
- 近 6 月：-17.85%
- 今年以來：-18.86%
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